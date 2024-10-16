Ассистент высшего разряда

Самый известный российский хоккеист Александр Овечкин оказался в центре внимания в очередной день регулярного чемпионата НХЛ. Две результативные передачи, сделанные выдающимся форвардом в домашнем матче с «Вегас Голден Найтс», выигранном его клубом «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 4:2, позволили Овечкину войти в элитную группу хоккеистов, которые как минимум по 700 раз забивали и ассистировали партнерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин стал лишь шестым игроком в истории НХЛ, на счету которого как минимум 700 голов и результативных передач в регулярных чемпионатах

Фото: Reuters Александр Овечкин стал лишь шестым игроком в истории НХЛ, на счету которого как минимум 700 голов и результативных передач в регулярных чемпионатах

Фото: Reuters

Этот успех «Вашингтона» в любом случае воспринимался бы теми, кто к нему неравнодушен, как событие чрезвычайно приятное. Вашингтонцы, которые в предыдущем сезоне с трудом проникли в play-off, а летом довольно прилично перетряхнули состав, рассчитывая добавить мощи и стабильности, открыли очередной сезон поражением от «Нью-Джерси Девилс». Во второй встрече им удалось выиграть, причем у соперника, который выглядел крайне непростым. «Вегас» же разогнался в регулярке тремя выигрышами подряд, а его игра против «Колорадо Эвеланш», «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс» наводила на мысль о фаворитских замашках. Но против «Вашингтона» он не сдюжил. А сладости итогу матча добавило выступление в нем того игрока хозяев, у которого очень особенный статус, вашингтонского идола.

Именно Александр Овечкин внес решающий вклад в победу своего клуба, оказавшись в центре внимания еще до игры.

А все дело в том, что тренер Спенсер Карбери анонсировал его перевод в ведущем звене «Вашингтона» с привычного левого края атаки на правый.

И количество посвященных этому решению — на самом деле не такому уж радикальному, учитывая универсализм многих нападающих, и Овечкина в том числе (роль правого нападающего ему в молодости доводилось исполнять неоднократно и вполне успешно),— публикаций лишь подтверждало интерес к персоне выдающегося российского хоккеиста.

Если у кого-то и были опасения по поводу того, будет ли Александр Овечкин испытывать какой-то дискомфорт из-за произведенных Карбери корректировок или нет, то они оказались напрасными.

Игра 39-летнего ветерана на дискомфорт точно не указывала.

Овечкин был активен, часто угрожал воротам, нанеся полдюжины бросков в створ. Но отличился он не на снайперской ниве, с которой прежде всего ассоциируется, а на ассистентской, тоже им давным-давно освоенной на топовом уровне.

После стартового периода в матче было равенство — 1:1. Перелома «Вашингтон» добился в начале второго, когда забил три гола в течение трех минут. В двух случаях голы были во многом заслугой Овечкина. Он принял участие в завершенной Томом Уилсоном комбинации, которая позволила «Вашингтону» выйти вперед, реализовав численное преимущество. А вскоре Овечкин классно, легким движением корпуса и клюшки разобравшись с оппонентом у борта, вывел на убойный бросок Алексея Протаса, превратив 2:1 в 3:1. «Прекрасная работа!» — с удовольствием комментировал случившееся, восторгаясь техникой и интуицией россиянина, Карбери.

И второй эпизод принес Александру Овечкину сразу два заметных статистических достижения. Первое — чуть менее почетное.

Результативная передача Протасу оказалась для него юбилейной, 700-й, в регулярных чемпионатах.

Но все-таки пока он лишь 60-й по этому показателю в истории НХЛ, хотя в ближайшее время может подняться и повыше.

Но вот звучность второго достижения абсолютно бесспорна. Александр Овечкин ворвался в когорту игроков, у которых как минимум по 700 голов и передач в регулярных чемпионатах. А это узенькая когорта, сплошь из легенд высшего разряда. В ней Яромир Ягр, Горди Хоу, Фил Эспозито, Марсель Дионн и, разумеется, Уэйн Гретцки, которого Овечкин преследует в снайперской гонке всех времен, все еще отставая от поразившего цель 894 раза великого канадца на 41 заброшенную шайбу.

Алексей Доспехов