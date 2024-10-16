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Пострадавшим от ландшафтного пожара жителям Пролетарска выделили 2,5 млн рублей

Губернатор Василий Голубев распорядился выделить из областного бюджета 2,5 млн руб. на выплаты пострадавшим от ландшафтного пожара, произошедшего этим летом в Пролетарске. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Огонь повредил в общей сложности девять домовладений, в которых проживал 21 человек. Помощь в размере 150 тыс. руб. в связи с полной утратой имущества предоставят 15 гражданам, а единовременную выплату в размере 15 тыс. руб. получат 17 человек. Ранее материальную помощь пострадавшим оказывали за счет районного и городского бюджетов.

Пожар в Пролетарске вспыхнул в Пролетарске 23 августа по пер. Колпакова, 1 — загорелся камыш на площади 14,9 га. Затем пламя перекинулось на соседние дома.

Дмитрий Ковалевский

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