Краснодарская СК Dogma выкупила два участка в Москве под жилую застройку

Краснодарская строительная компания Dogma приобрела два земельных участка на востоке и западе Москвы для дальнейшей реализации жилых проектов, сообщает пресс-служба компании. Всего планируется построить около 210 тыс. кв. м жилья.

Участок на востоке столицы расположен в районе Гольяново. Здесь Dogma построит жилой комплекс площадью около 110 тыс. кв. м на 3,5 га территории. Также портфель девелопера пополнили 2,8 га на западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское, где компания планирует возвести 94 тыс. кв. м жилья.

Средства на реализацию проектов выделил «Альфа-Банк», открывший кубанскому застройщику две кредитные линии на общую сумму 54,7 млрд руб.

Согласно данным Kartoteka.ru, СК Dogma была зарегистрирована в 2018 году в Краснодаре. Бенефициаром и учредителем указан Антон Давиденко. Компания осуществляет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, разборку и снос зданий, занимается производством земляных, а также электромонтажных работ. Актуальные данные о финансах отсутствуют.

Анастасия Казуков