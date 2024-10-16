Белого медведя перевезли из Казани в Москву после жалоб активистов

Белого медведя Терпея перевезли из казанского зооботсада в Московский зоопарк после жалоб активистов. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

«Вопрос держу на контроле с того момента, как в службу начали поступать просьбы общественников: ко мне на прием приходили активисты, которых беспокоило состояние хищника»,— сообщает Светлана Радионова.

Животное из Красной книги временно жило в зоопарке Казани. Его привезли из Перми, где строился новый вольер.

По мнению Светланы Радионовой, стареющий медведь требует особых условий содержания. Росприроднадзор выдал разрешение на транспортировку животного.

Зверя осмотрели ветеринары. Они сообщили, что медведь чувствует себя хорошо. Терпея поселили в новый вольер.

Диана Соловьёва