Завершилась обработка заявок на ежегодную деловую премию «Коммерсантъ года — 2024». Организаторы разослали участникам лонг-листов приглашения на торжественную церемонию, которая состоится 18 октября в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр». На ней будут озвучены компании, вошедшие в шорт-листы премии, а также лауреаты восьми номинаций:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оргкомитет премии «Коммерсантъ года — 2024» закончил обработку заявок участников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Оргкомитет премии «Коммерсантъ года — 2024» закончил обработку заявок участников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Пищевое производство и сельское хозяйство»,

«Обрабатывающее производство»;

«Строительство и проектирование»;

«Торговля»;

«Услуги»;

«Гостинично-ресторанный бизнес»;

«Образование, культура и социальное предпринимательство»;

«Креативные индустрии»

Напомним, премия «Коммерсантъ года» проводится при поддержке правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Организатором мероприятия является ИД «Коммерсантъ-Урал», а соорганизатором — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). В качестве партнеров премии выступят ювелирный дом Moiseikin, СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», «Ситилинк».

Победители получат памятные подарки и статуэтки с символикой премии, которые ювелирный дом Moiseikin разработал и изготовил специально для премии. По словам основателя ювелирного дома Виктора Моисейкина, награда наполнена смыслами и символизмами, присущими каждому коммерсанту. «Основание выполнено из белого уральского мрамора и уральской меди, покрытой золотом, — оно напоминает ведущие вверх ступени. Их пять, как пять стихий, которые нужно покорить для победы. Белый цвет объединяет в себе все цвета и одновременно отдает их. Точно так же, как настоящий коммерсант не только делает деньги, но и отдает их на благо людей, — пояснил господин Моисейкин. — Композицию венчает символическая "золотая монета" — средство в руках трудолюбивого человека, приносящее пользу. Кому как не ювелирам знать, что блеск золота дарит радость, солнечное настроение, а свойство не тускнеть со временем символизирует стойкость, умение отдавать и нести свет, в том числе свет любви к своему делу. Мы рады быть частью истории, которую создает талантливая команда издательского дома "Коммерсант-Урал"».