В Чувашии библиотеки задействуют для борьбы с экстремизмом

В Чувашии библиотеки начнут активнее участвовать в противодействии экстремистской идеологии, проводя анализ и исключая опасные материалы из обращения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Николаев.

На заседании антитеррористической комиссии Чувашии обсудили эффективность Комплексного плана по борьбе с идеологией терроризма и защитой информационного пространства. Важной частью этой работы станут библиотеки, которые будут проверять документы, включенные в федеральные списки экстремистских материалов, а также произведения, созданные лицами, признанными иностранными агентами.

На заседании подчеркнули важность восстановления влияния библиотек на общественную жизнь, как это было в советские времена. Сейчас ведется активная работа по их обновлению, чтобы они привлекали представителей разных поколений.

Также было отмечено, что в ряде муниципалитетов, таких как Порецкий и Урмарский округа, выявлены нарушения в исполнении решений комиссии. Виновные должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

В сентябре Вахитовский районный суд Казани арестовал обвиняемых в проведении агитационных собраний террористической ячейки.

Анар Зейналов