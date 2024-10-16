Тюменская ГИБДД получила 15 новых патрульных машин

Во вторник, 15 октября, в подразделения ГИБДД Тюменской области поступили 15 новых патрульных машин. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор, автомобили оснащены всем необходимым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Моора Фото: Telegram-канал Александра Моора

«Как показывает практика, скорость и маневренность необходимы не только при выполнении служебных задач. Автоинспекторы помогают гражданам, не бросают их в беде — знаю много случаев, когда сотрудники везли женщин в роддом, выручали водителей, которые застряли на трассах»,— отметил господин Моор.

Торжественная церемония передачи автомобилей прошла около областного правительства. По словам главы региона, 11 машин отправятся в полк ДПС ГИБДД, а остальные — в Тобольск, Заводоуковский городской округ и Омутинский район.

Автомобили были закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В рамках него дорожные работы на 2024 год на территории региона завершены. В течение года было отремонтировано 50 участков общей протяженностью почти 180 км. По словам Александра Моора, работы по нацпроекту ведутся комплексно. Специалисты ремонтируют проезжую часть, прокладывают тротуары, устанавливают остановочные павильоны и перильные ограждения.

Полина Хабарова