С пляжа в Туапсинском районе вывезли весь загрязненный после разлива нефти грунт

С пляжа в Гизель-Дере в Туапсинском районе вывезли весь загрязненный после разлива нефти грунт. Последствия загрязнения устранили, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

Специальная организация вывезла на утилизацию весь загрязненный грунт. Всего в ликвидации участвовали более 170 человек, в том числе сочинские спасатели. Господин Бойко отметил, что специалисты районной администрации ведут ежедневный мониторинг состояния береговой линии в Шепси.

Разлив нефти в муниципалитете произошел 8 октября. На воде последствия случившегося оперативно устранили. Затем спасатели Сочинского и Туапсинского отрядов приступили к уборке береговой линии. Она была загрязнена на участке длиной 100 м и шириной 1,5 м, а слой нефтепродуктов на гальке достигал 50 см. На тот момент собрали более 400 мешков мусора с загрязненными калькой и песком, а за неделю – более 1 тыс.

Вячеслав Рыжков