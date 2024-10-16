Кисловодск превысил плановые показатели курортного сбора на 16%

Кисловодск лидирует среди городов Кавказских Минеральных Вод по уплате курортного сбора. Как сообщил глава муниципалитета Евгений Моисеев в своем Telegram-канале, за январь-сентябрь 2024 года сумма курортного сбора в городе составила 196 млн руб. Это на 27 млн руб (16%) превышает плановые показатели.

За девять месяцев 2024 года на 30% сократилось число отказников от уплаты курортного сбора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-сентябрь в их число вошли 612 человек (0,2% от общего числа туристов).

Господин Моисеев отметил, что рекордную собираемость курортного сбора город показал благодаря активной работе по привлечению отдыхающих в Кисловодск и развитию разных видов туризма.

Анастасия Казуков