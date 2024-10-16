«Права должны быть у всех»

Госдума приняла закон против брачного мошенничества со стороны приезжих. В частности, мигрант сможет получить право на жительство в России только через три года после посещения ЗАГСа. Это произойдет в случае успешного прохождения документа через Совет федерации и подпись президента. Всего в нижнюю палату внесено пять так называемых антимигрантских законов. Рассмотреть их планируется в самые кратчайшие сроки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что принятый документ содержит ряд спорных моментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон по борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Отныне получить право на проживание в РФ можно будет лишь спустя три года после вступления в брак или усыновления (удочерения). Документ принят единогласно. Что же, с мошенниками, нелегалами и другими криминальными элементами необходимо жестко бороться, спору нет.

Однако хочется все-таки указать на один небольшой, но спорный факт. Допустим, некоего приезжего усыновили или он вступил в брак по прибытии в Российскую Федерацию с местной жительницей. И тогда получается, что в течение трех лет он нелегал. Или супругам предлагается жить порознь и воссоединиться только по окончании испытательного трехлетнего срока? Иными словами, нечего жениться или выходить замуж за иностранцев. Действительно, вам местных мало? Или уезжайте с ними в их далекие или близкие страны.

Но хочется все-таки предположить по наивности душевной, что не все приезжие — брачные аферисты. Может быть, есть такие, кто с серьезными намерениями к нам приехал — семью хотят создать российскую, образцовую, работать на благо страны нашей необъятной. А как же любовь? Не всякий три года терпеть согласится. Ко всему прочему, возникает риск очередного снижения демографических показателей.

К чему, собственно, все это? К тому, что есть такой вопрос, как права человека. Мигранты и те, кто их в Россию нелегально переправляет, лазейки в законодательстве находят исправно. Не через фиктивный брак, так еще что-то похожее придумают. А тот, у кого серьезные намерения, рискует пострадать, ибо честный человек страдает чаще.

Нельзя же всех под одну гребенку. Вот в недружественной Америке миграционная служба допрашивает подозрительных супругов. Проверяют, вопросы каверзные и порой неприличные задают. Да, унизительно это, что уж там говорить. Кому-то отказывают, а кому-то двери настежь открывают — пожалуйста, милости просим, живите и работайте.

А у того, кого домой отправили, есть право оспорить это решение через суд. Вот это самое «право» и есть ключевое слово. Права должны быть у всех. И, даже страшно подумать, у мигрантов тоже. И, может быть, в ряде случаев нелегала лучше пропустить, нежели настоящую семью разрушить. Ибо настоящая семья — ячейка общества. Но нам, как известно, Америка не указ.

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