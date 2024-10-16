Годовой план по вводу нового жилья на Кубани выполнен на 77%

За девять месяцев 2024 года на Кубани введено в эксплуатацию 5,1 млн кв. м. жилья или 77% от годового плана. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, по темпам жилищного строительства регион находится на втором месте в России.

Уточняется, что 65% от общей веденной площади или 3,1 млн кв. м. составило индивидуальное жилищное строительство, еще 1,85 млн кв. м. – многоквартирные дома. Лидеры по вводу нового жилья: Краснодар, Новороссийск, Сочи, Анапа и Туапсинский район.

В январе – сентябре доля региона в общероссийском объеме возведенной жилплощади составила 6,5%.

Дмитрий Ковалевский