Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Шепсинском районе ликвидированы

Специалисты устранили последствия разлива нефтепродуктов на пляже Гизель-Дере в Шепсинском сельском поселении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

В ликвидации экологической катастрофы принимали участие 170 человек. Сейчас продолжается обработка береговой линии сорбентом. Информации о виновнике разлива нефтепродуктов не поступало, его поисками занимаются правоохранительные органы.