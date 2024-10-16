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Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Шепсинском районе ликвидированы

Специалисты устранили последствия разлива нефтепродуктов на пляже Гизель-Дере в Шепсинском сельском поселении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

В ликвидации экологической катастрофы принимали участие 170 человек. Сейчас продолжается обработка береговой линии сорбентом. Информации о виновнике разлива нефтепродуктов не поступало, его поисками занимаются правоохранительные органы.

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