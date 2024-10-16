Алексей Логвиненко пообещал разобраться в причинах давки в ростовской школе №75

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко пообещал предотвратить возникновение новых давок в школе №75 микрорайона Суворовский. Как сообщил градоначальник в своем Telegram-канале, на место он отправит своего заместителя по социальным вопросам Елену Кожухову.

Накануне в социальных сетях распространялось видео образовавшейся в коридоре учебного учреждения толпы, из-за которой дети не могли покинуть помещение. По факту случившегося прокуратурой организована проверка

Как сообщал ТАСС, в минувшем учебном году школа набрала 4,8 тыс. учеников при том, что рассчитана на 1340 человек (+ второе модульное здание на 400 учеников), в учреждении обучались 23 первых класса.

Дмитрий Ковалевский