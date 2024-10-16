Комитет Госдумы не поддержал законопроект об альтернативе ЕГЭ

Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, позволяющий ученикам выбирать между сдачей ЕГЭ и госэкзаменами по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, сообщила первый зампред комитета Яна Лантратова («Справедливая Россия—За правду»).

Как сообщила госпожа Лантратова «РИА Новости», комитет посчитал, что предложенная мера приведет к несопоставимым процедурам сдачи и результатам экзаменов. В связи с этим возникнут неравные условия при поступлении в вузы. По словам парламентария, «Справедливая Россия—За правду» считает, что большинство учеников сделали бы выбор в пользу госэкзамена, а не ЕГЭ.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором 11 марта, он находится на рассмотрении в первом чтении. В пояснительной записке говорится, что с каждым годом растет число подростков, cовершающих суицид из-за результатов ЕГЭ. Подготовиться к экзамену самостоятельно «почти невозможно», подчеркнули авторы, а услуга репетиторов доступна не всем семьям.

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП предложили проект закона об отмене ЕГЭ в пользу государственных экзаменов (что именно они будут собой представлять, неизвестно). Авторы инициативы утверждают, что введенная в 2009 году система сдачи экзаменов не приносит ожидаемых результатов. Правительство идею не поддержало.

Лусине Баласян