«Бенфике» угрожает отстранение от всех турниров

Прокуратура Португалии предъявила лиссабонскому футбольному клубу «Бенфика» обвинение в коррупции и требует отстранить команду от всех турниров. Об этом сообщает португальская газета A Bola.

Обвинение связано с «делом электронных писем». Согласно заявлению прокуратуры, бывший президент клуба Луиш Филипе Виейра и бывший юрисконсульт Паулу Гонсалвеш обвиняются в коррупции и налоговом мошенничестве. Прокуратура требует отстранить «Бенфику» от участия в спортивных соревнованиях на срок от шести месяцев до трех лет.

В текущем сезоне чемпионата Португалии «Бенфика» занимает третье место после семи сыгранных матчей, набрав 16 очков. В Лиге чемпионов команда в двух матчах одержала две победы. «Бенфике» принадлежит рекорд по числу побед в чемпионате (38) и Кубке Португалии (26), лиссабонцы дважды выигрывали Кубок европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов).

ТАСС