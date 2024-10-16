Спрос, размазанный по шине

Более трети (38%) автовладельцев, планирующих покупку шин для нового сезона, рассчитывают потратить на комплект 10–20 тыс. руб., приводит «Авито» результаты опроса. Еще 33% готовы потратить 20–40 тыс. руб., 18% — более 40 тыс. руб., а 11% хотят уложиться в 10 тыс. руб.

В сентябре на «Авито» продажи шин выросли в два раза год к году. Среди нешипованных покрышек на площадке наибольший рост показал китайский бренд Triangle, продажи которого выросли в 2,4 раза. Доля марки от всех проданных нешипованных шин на платформе достигла 10%. Средняя стоимость комплекта из четырех новых покрышек Triangle — 29,5 тыс. руб., бывших в употреблении — 15,7 тыс. руб. В сентябре «Авито» отмечает и значительный рост продаж брендов Dunlop и Hankook — в 2,3 раза и в 2,2 раза соответственно. В топ-5 по доле продаж за сентябрь также вошли Bridgestone (9%), Nokian Tyres (8%), Pirelli (8%) и Yokohama (7%).

Среди шипованных шин наибольшее увеличение продаж «Авито» в сентябре демонстрирует российский бренд Cordiant — в 2,3 раза, доля марки в категории за месяц достигла 5%. Средняя стоимость нового комплекта — 20,1 тыс. руб., бывшего в употреблении — 12 тыс. руб. Также заметный рост спроса — в 2,2 раза — отмечается на бренды Yokohama и Nordman. Лидером в категории шипованных шин в сентябре на площадке стал Nokian Tyres (19%), на втором месте — Pirelli (8%), на третьем — Ikon Tyres (7%), Michelin делит место с Cordiant с долей 5%.