На Дону план по переселению из аварийного жилья выполнен на 76%

План по переселению из аварийного жилья на текущий год в Ростовской области выполнен на 76%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Согласно плану, В 2024 году в донском регионе подлежит расселению 56 тыс. кв. м. аварийного фонда. В настоящее время расселено уже более 2,2 тыс. человек из 42,22 тыс. кв. м. Аварийный фонд расположен в 25 из 55 муниципальных образований региона.

В этом году общий объем финансирования, предназначенный для расселения аварийного фонда региона, составляет 4,18 млрд руб. Из них освоено 2,7 млрд. руб.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал, что донская прокуратура выявила риски невыполнения действующих региональных программ в 2024 году по расселению аварийного фонда в ряде муниципалитетов региона.

Анастасия Казуков