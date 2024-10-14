Донская прокуратура выявила риски невыполнения программы расселения аварийного фонда

Прокуратура Ростовской области выявила риски невыполнения действующих региональных программ по расселению аварийного фонда региона в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в Ростове, Шахтах и Цимлянском районе отмечаются низкие темпы освоения выделенных средств на расселение из жилищного фонда, признанного аварийном или подлежащем сносу. Меры, принимаемые министерством строительства, архитектуры и территориального развития области недостаточны. В действующие программы не включены 34 дома, которым грозит обрушение, из них 24 – на территории Ростова.

Также отмечается нехватка маневренных жилых помещений в Новочеркасске и Шахтах. .

Прокуратура Ростовской области обратила внимание губернатора региона на необходимость принятия дополнительных мер к разрешению проблемы расселения граждан из аварийного жилья, так как решение проблем без участия региональных органов власти невозможно.

Как сообщал «Ъ-Юг», общий объём финансирования, предназначенного для расселения аварийного фонда Ростовской области в 2024 году, составляет 4,18 млрд руб.

Ева Китаева