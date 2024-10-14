Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Донская прокуратура выявила риски невыполнения программы расселения аварийного фонда

Прокуратура Ростовской области выявила риски невыполнения действующих региональных программ по расселению аварийного фонда региона в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в Ростове, Шахтах и Цимлянском районе отмечаются низкие темпы освоения выделенных средств на расселение из жилищного фонда, признанного аварийном или подлежащем сносу. Меры, принимаемые министерством строительства, архитектуры и территориального развития области недостаточны. В действующие программы не включены 34 дома, которым грозит обрушение, из них 24 – на территории Ростова.

Также отмечается нехватка маневренных жилых помещений в Новочеркасске и Шахтах. .

Прокуратура Ростовской области обратила внимание губернатора региона на необходимость принятия дополнительных мер к разрешению проблемы расселения граждан из аварийного жилья, так как решение проблем без участия региональных органов власти невозможно.

Как сообщал «Ъ-Юг», общий объём финансирования, предназначенного для расселения аварийного фонда Ростовской области в 2024 году, составляет 4,18 млрд руб.

Ева Китаева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...