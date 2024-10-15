С 2022 года Татарстан отремонтировал 55 мостов в рамках нацпроекта

С 2022 года в Татарстане в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 55 мостов. Об этом на выставке «Дорога 2024» в Екатеринбурге сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин, передает республиканское агентство «Татмедиа».

По словам Артема Чукина, в 2024 году планируется привести в нормативное состояние 106 км автомобильных дорог. С 2017 года отремонтировано 1784 км, что обеспечит 85,01% нормативного состояния дорожной сети агломераций и 51,6% региональных дорог к концу 2024 года.

Также в следующем году запланировано восстановление 19 мостов и путепроводов общей протяженностью 745 м. С 2022 по 2024 годы будет приведено в порядок 55 объектов общей протяженностью 3947 м.

В рамках нацпроекта также внедряются интеллектуальные транспортные системы в Казанской и Набережночелнинской агломерациях. В 2024 году уровень их зрелости в Казани достигнет второго уровня, а в Набережных Челнах — первого.

Кроме того, в Татарстане реализуются крупные инфраструктурные проекты, включая строительство автомобильной дороги М-12 «Восток» и участка М-7 «Волга». В результате этих мероприятий протяженность дорог первой технической категории увеличится на 458 км, что более чем вдвое превысит показатели 2022 года.

К 2025 году продолжится работа по приведению в нормативное состояние дорог и объектов инфраструктуры, а также внедрению новых технологий в дорожном строительстве. В республике трудятся более 13,5 тыс. специалистов, а также имеется современная дорожная техника и оборудование, что позволяет успешно реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги».

В сентябре сообщалось, что в Альметьевске ремонт моста через реку Степной Зай в рамках национального проекта обошелся в 382 млн руб.

Анар Зейналов