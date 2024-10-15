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Минкульт РФ предлагает 87 миллионов за проект реконструкции Астраханского кремля

Министерство культуры России объявило конкурс на создание проекта реконструкции федерального памятника «Ансамбль кремля», XVI-начало XIX вв., расположенного в Астрахани. Извещение о торгах размещено на портале ЕИС «Закупки».

Астраханский кремль представляет собой комплекс, который состоит из зданий различных эпох и типов, включая военно-оборонительные и культовые сооружения, а также жилую архитектуру. Чиновники называют памятник «историческим ядром города». Согласно документации торгов, подрядчику предстоит составить проект реконструкции пяти башен, одной колокольни и одной церкви, которые входят в архитектурный ансамбль.

Реставрации подлежат несколько сооружений, включая башню Крымскую, которая построена одной из первых, имеет ромбовидную форму и расположена в юго-западной части кремля. Башня Красные ворота имеет двенадцатигранную форму с шатром и состоит из трех ярусов, построена в 1582-1589 годах и восстановлена в 1958-1960.

Башня Архиерейская, находящаяся на стыке южной и восточной стен, имеет деревянный шатер, завершенный позолоченным яблоком и прапором. Построена в 1582-1589 годах и реконструирована в 1828-1843 годах.

Башня Артиллерейская также имеет деревянный шатер и три яруса, построена в 1582-1589 годах. Башня Житная, еще одна из старейших, завершается деревянным куполом с позолоченным яблоком; построена в 1582-1589 годах.

Пречистенская колокольня высотой около 80 метров была возведена в 1902-1909 годах и является уже четвертым сооружением на этом месте, заменив предшествующую, разобранную из-за крена. Никольская церковь представляет собой кирпичное двухэтажное здание с галереей. Построена в 1729-1738 годах.

От исполнителя требуется провести научные исследования и инженерные изыскания, подготовить эскиз, проект и смету. Эскиз должен обосновывать проектные решения, описывать объект и его техническое состояние, а также ожидаемый по итогам реконструкции архитектурный облик. Графическая часть проекта должна представлять поэтажные планы, разрезы, планировочные решения и цветовые решения, учитывая существующий контекст застройки и рельеф местности для обеспечения художественной целостности нового здания.

Начальная максимальная цена контракта составляет почти 87 млн руб. источник финансирования — федеральный бюджет. Заявки от участников принимаются до 30 октября, победителя планируется определить 1 ноября. Результат чиновники ожидают получить до 26 июня 2026 года. В конце августа чиновники сообщали, что в сама реконструкция обойдется 700 млн руб.

Никита Маркелов

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