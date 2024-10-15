Московский суд оставил под стражей экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Московский городской суд оставил под стражей бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского, который обвиняется по делу о присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Решение было вынесено после рассмотрения апелляционной жалобы экс-мэра на его арест. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Уголовное дело в отношении Алексея Копайгородского было возбуждено 17 сентября текущего года. В результате он был задержан в зоне СВО, где находился в качестве добровольца.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», по версии следствия, господин Копайгородский незаконно распорядился двумя земельными участками, предназначенными для льготных категорий населения. Сумма ущерба оценивается в 3,7 млн руб.

Анастасия Казуков