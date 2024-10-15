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Ельцин-центр в Москве откроется 22 октября с выставкой работ Андрея Князева

В московском филиале первого президента России Бориса Ельцина 22 октября откроется выставка «Андрей Князев. Избранное». Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина», она станет первым проектом нового выставочного пространства на Малой Никитской, д. 12.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставка будет работать с 23 октября 2024 года по 12 января 2025 года ежедневно с 12:00 до 20:00 по мск (вход через книжный магазин «Пиотровский», второй этаж), вход свободный. 22 октября в 19:00 состоится открытие экспозиции и презентация монографии «Андрей Князев. 1960-1990».

Андрей Князев (1932–2003) — мастер жанровой фотографии. Он сотрудничал с «Литературной газетой», «Советской культурой», журналами «Смена», «Советский экран», «Независимой газетой», газетой «Известия». С 1966 по 1989 годы — фотокорреспондент газеты «Московские новости». «Особое внимание он уделял передаче подлинной эмоциональной природы своих персонажей, будь то простые и искренние герои повседневной реальности или яркие звёзды советского кино»,— сказано в сообщении.

В ноябре 2020 года в Госдуму внесли законопроект о запрете открывать в Москве филиал Ельцин-центра. В Ярославле 16 августа 2024 года КПРФ планировала провести митинг против открытия филиала в столице, сообщал «Ъ-Ярославль».

В Екатеринбурге Ельцин-центр открылся 25 ноября 2015 года. На его открытии присутствовали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, бывшие руководители Украины и Белоруссии Леонид Кучма и Станислав Шушкевич, политики и бизнесмены, получившие известность в 90-е. Общая площадь комплекса составляет 88 тыс. кв. метров, из них музей Бориса Ельцина с прилегающими помещениями занимает 22 тыс. кв. метров.

Полина Хабарова

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