В Астрахани выясняют обстоятельства гибели в ДТП 8-летнего ребенка

Прокуратура Астраханской области поставила на контроль проверку в связи с дорожной аварией, в которой погиб несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, ДТП произошло 15 октября в Трусовском районе областного центра. Легковой автомобиль сбил 8-летнего ребенка насмерть. На место аварии выезжал прокурор Трусовского района Василий Инджиев.

Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшей трагедии. В рамках процессуальной проверки надзорный орган оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних. По итогам проверочных мероприятий рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Павел Фролов