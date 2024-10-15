Осудили жителя Челябинской области, виновного в ДТП с погибшим младенцем

Агаповский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Верхнеуральского района по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Виновный совершил ДТП, в результате которого погиб младенец, сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд установил, что 23 ноября 2023 года днем 40-летний водитель LADA 2107 на дороге Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с грузовым фургоном, в результате чего двум пассажиркам автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью, а пятимесячная девочка погибла на месте. Возбудили уголовное дело.

В июне 2024 года Агаповский районный суд прекратил дело в отношении водителя, так как он примирился с потерпевшими. Было учтено, что местный житель впервые совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, и загладил вред потерпевшим, которые являются его родственниками. Прокуратура подала апелляцию. Решение суда признали незаконным, поскольку ДТП привело к гибели ребенка, а виновный не понес бы ни основного наказания, ни дополнительного в виде лишения прав. В итоге местного жителя приговорили к 1,5 года принудительных работ с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы в доход государства, также его лишили водительских прав на 2,5 года. Осужденный направлен для отбывания наказания в исправительный центр.

Виталина Ярховска