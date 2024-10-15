На Кубани разовая выплата контрактникам увеличена до 1,5 млн рублей

Власти Краснодарского края увеличили единовременную выплату военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ, на 300 тыс. руб. – до 1,5 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По информации господина Кондратьева, с учетом выплат от Министерства обороны РФ и муниципалитетов новые контрактники могут получить 2,3 млн руб.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал, что в Ростовской области для тех, кто заключит контракт с Минобороны РФ с 10 октября по 30 ноября 2024 года региональная выплата составит 1,3 млн руб., а общая сумма достигнет 1,7 млн руб.

Анастасия Казуков