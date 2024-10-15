Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани разовая выплата контрактникам увеличена до 1,5 млн рублей

Власти Краснодарского края увеличили единовременную выплату военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ, на 300 тыс. руб. – до 1,5 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По информации господина Кондратьева, с учетом выплат от Министерства обороны РФ и муниципалитетов новые контрактники могут получить 2,3 млн руб.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал, что в Ростовской области для тех, кто заключит контракт с Минобороны РФ с 10 октября по 30 ноября 2024 года региональная выплата составит 1,3 млн руб., а общая сумма достигнет 1,7 млн руб.

Анастасия Казуков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...