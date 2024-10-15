В ЯНАО 16 октября ожидается ветер с порывами до 20 м/с

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в среду, 16 октября, ожидается ветер 5-10 м/с. Днем на севере Надымского района порывы могут достигнуть 15-17 м/с. В Ямальском и на северо-западе Тазовского районов — до 15-20 м/с, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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По данным Ямало-Ненецкого филиала Обь-Иртышского гидрометцентра, 16 октября ночью будет -5°, днем — +1°. Осадки не ожидаются, ветер 2-3 м/с. В четверг, 17 октября, ночью будет -3°, пройдет небольшой кратковременный снег. Днем потеплеет до +3°, без осадков. Ветер 5-7 м/с.

Полина Хабарова