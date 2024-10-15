Заболеваемость COVID-19 в России снижается третью неделю подряд

За последнюю неделю число заболевших COVID-19 в России уменьшилась на 11,4%, количество случаев гриппа и ОРВИ снизилось на 4,7%, сообщил Роспотребнадзор. В регионах продолжается вакцинация против гриппа. По данным ведомства, привито свыше 39,3 млн человек.

Роспотребнадзор отметил, что снижение числа случаев COVID-19 наблюдается третью неделю подряд. Всего по итогам прошедшей недели было зафиксировано более 29 тыс. новых случаев. Специалисты ведомства также продолжают следить за ситуацией с новым штаммом COVID-19 — XEC. С момента его обнаружения зарегистрировано 14 случаев, подчеркнули в ведомстве.

На минувшей неделе также наблюдалось уменьшение числа заболевших гриппом и ОРВИ. Общее количество зарегистрированных — более 807 тыс. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 48 регионах России. По данным Роспотребнадзора, 16,5% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

В сентябре ведомство предупреждало о штаммах, обладающих особыми мутациями в шиповидном белке. Это позволяет вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Коронавирус напомнил о себе».

Матвей Иващенко