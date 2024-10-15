В Саратове суд лишил перевозчика лицензии на маршрут №4 из-за нарушения графика

В Саратове ООО «Икар-Авто» лишили свидетельства на перевозки по маршруту № 4 из-за систематических нарушений. Решение принял Арбитражный суд Саратовской области, сообщает пресс-служба.

Иск к перевозчику подал городской комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта подал из-за неполного соблюдения расписания и других нарушений, зафиксированных во время проверок. Транспорт должен был осуществлять рейсы с интервалом 8-16 минут, начиная с 06:00 от микрорайона «Цветочный», но были случаи, когда проверяющие не дождались автобуса. Так 14 февраля специалистам пришлось ожидать около часа. Ответчик не смог представить доказательства принятых мер для устранения выявленных нарушений.

В результате Арбитражный суд решил аннулировать свидетельство перевозчика на этот маршрут. Решение в законную силу не поступило и может быть обжаловано.

Никита Маркелов