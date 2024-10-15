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Экс-министра назначили руководить Алгайским районом

Бывшего министра по делам территориальных образований Саратовской области Сергея Зюзина назначили руководить Александрово-Гайским (Алгайским) районом, сообщает пресс-служба минтерра.

Решение о возложении на Зюзина исполнения обязанностей главы приняли депутаты районного собрания.

Прежний глава Александрово-Гайского района Сергей Федечкин ушел с поста 1 октября по собственному желанию. Вчера, 14 октября, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отправил Сергея Зюзина в Алгай в статусе первого заместителя главы района. Кадровое решение глава региона объяснил провалом в работе с жителями территории.

Ольга Симонова

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