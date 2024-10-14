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«Работа в поле еще никому не вредила»

Саратовский губернатор отправил министра в проблемный район в новом статусе

Министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин слагает полномочия, чтобы начать работу в Александрово-Гайском районе (Алгай) пока в статусе первого заместителя главы района. Кадровое решение губернатор Роман Бусаргин объяснил провалом в работе с жителями территории. В конце сентября власти региона объявили о муниципальной реформе, итогом которой должно было стать объединение Александрово-Гайского и Новоузенского районов. Но еще до официального представления реформы пользователи соцсетей начали массово выражать недовольство планами властей. Политологи полагают, что Сергея Зюзина отправили «не в ссылку, а в разведку».

Министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин возглавлял ведомство с 2017 года

Министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин возглавлял ведомство с 2017 года

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин возглавлял ведомство с 2017 года

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Сергей Зюзин покидает пост министра по делам территориальных образований Саратовской области, который занимал с 2017 года. В пресс-службе губернатора уточнили, что обязанности министра будет исполнять первый заместитель Александр Милованов. О кадровом решении в своем Telegram-канале объявил губернатор Роман Бусаргин после рабочего совещания, где среди прочего обсуждалась реакция «органов власти на обращения жителей в социальных сетях». «Из Александрово-Гайского района поступало много жалоб, на которые реакция со стороны власти была либо слабая, либо несвоевременная»,— сообщила пресс-служба главы региона. Господин Бусаргин упомянул, что Алгай — «территория отдаленная и сложностей там очень много». В упрек Сергею Зюзину губернатор поставил отсутствие диалога с жителями. «Думаю, что будет справедливо, если вы лично отправитесь развивать район. Работа в поле еще никому не вредила».

Александрово-Гайский (Алгай) и Новоузенский районы расположены на юго-востоке Саратовской области на границе с Казахстаном. В 1935 году в результате разукрупнения Новоузенского района впервые появился Александрово-Гайский район. В 1960 году его вернули в состав Новоузенского, а в 1973 году снова отделили. Согласно переписи населения 2021 года в Алгае проживает 14,7 тыс. человек, в Новоузенском районе — более 27 тыс. человек, из которых 55,8% — в Новоузенске.

В соцсетях начиная с середины сентября стали появляться десятки сообщений и комментариев в том числе в аккаунтах чиновников, где пользователи высказывались против объединения Александрово-Гайского района с Новоузенским. Официально министерство территорий Саратовской области объявило о муниципальной реформе 27 сентября.

Решение об объединении было принято исходя из того, что оба района находятся в полупустынной местности и отличаются засушливым резко континентальным климатом. Укрупнение, по замыслу чиновников, «позволит привлечь дополнительные средства без ухудшения условий для населения, улучшит показатели экономического развития территории, позволит привлечь крупные инвестиционные проекты, а также увеличит объем финансирования государственной поддержки по реализуемым национальным проектам и государственным программам». Жителям было обещано, что при объединении у жителей Алгая сохранятся надбавки к зарплате за работу в сельской местности.

В комментариях к официальным сообщениям, пользователи, которые представлялись жителями района, выражали опасения, что территориальная реформа приведет к закрытию муниципальных и государственных учреждений, а для обращения в органы власти придется ездить в Новоузенск, расстояние до которого составляет более 45 км. Чиновникам также напомнили об опыте присоединения близлежащих территорий к областному центру. Пользователи назвали опыт неудачным: якобы он привел к ухудшению инфраструктуры и потере ряда сельских льгот.

За недовольством граждан последовали кадровые изменения. Так 1 октября в отставку подал глава Александро-Гайского района Сергей Федечкин, который возглавлял администрацию на протяжении последних 18 лет. В настоящее время обязанности главы района исполняет его первый заместитель Сергей Неверов. По данным «Ъ — Средняя Волга», на должность первого зама будет назначен Сергей Зюзин, однако получить комментарии бывшего министра Ъ не удалось.

В свою очередь министерство территорий анонсировало общественные слушания по теме укрупнения, решение о котором согласно законодательству должно принять районное собрание депутатов. В соцсетях администрации Алгая Ъ не обнаружил соответствующих объявлений, сайт органа власти оказался недоступен. Среди размещенных на сайте Новоузенского района документов также не оказалось извещения о слушаниях.

«Соцсети крайне важны для оперативного реагирования на реакцию жителей и это большая заслуга власти, что она уделяет много внимания этому виду обратной связи»,— выразил мнение политолог Дмитрий Олейник. «На самом деле, общественное недовольство — это, как правило, следствие недостаточной разъяснительной работы на ранних стадиях подготовки решений. В данном случае — это недоработка районной власти»,— предположил собеседник Ъ.

«Сергея Зюзина отправили не в ссылку, а в разведку»,— рассуждает Дмитрий Олейник. По словам эксперта, в министерском пуле господин Зюзин лучше других знает принципы работы органов местного самоуправления. «Этот опыт может быть бесценен и я считаю, что если Сергей Зюзин обобщит все что увидит на месте и доложит губернатору о том, как планы и инициативы региональных властей доходят до малых отдаленных районов и какие возможности есть для их реализации то это будет очень полезно для всей области. Думаю, Сергей Зюзин достаточно хорошо знает губернатора, чтобы говорить как есть, а не приукрашивать нерешенные проблемы. Отличный специалист и грамотный коммуникатор. Он едет изучать проблемы и предлагать пути их решения. В этом, наверняка, есть смысл, о котором можно лишь догадываться»,— заключил политолог.

Никита Маркелов

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