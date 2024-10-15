Ростовская область вошла в число регионов с наибольшим количеством погибших в ДТП

За первые девять месяцев этого года на дорогах Ростовской области погибли 382 человека. Согласно информации, опубликованной ГАИ России, регион занял третье место по числу смертей в ДТП, уступив только Краснодарскому краю (571 человек) и Московской области (463 человека).

Всего в стране за январь-сентябрь зарегистрировано 96,3 тыс. аварий, что на 1,6% меньше показателей аналогичного периода 2023 года. В то же время количество погибших выросло на 0,6% до 10,4 тыс. человек. Самыми частыми видами аварий стали столкновения (43,2 тыс.), наезды на пешеходов (23,1 тыс.) и съезды с автотрасс (9,7 тыс.).

Дмитрий Ковалевский