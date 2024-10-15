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На третий этап строительства набережной в Затоне потратят 2 миллиарда рублей

На третий этап берегоукрепления Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» в Саратове готовы потратить 2,3 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком является региональное ГУП «Областная инженерная защита». Заявки от претендентов принимаются до 28 октября, 30-го подведут итоги, выбрав победителя, предложившего наименьшую цену за свои работы.

Подрядчику предстоит создать верхнее строение набережной, обустроить шпунтовый и анкерный ряды, лестницы из бетона. Также ему поручат построить тротуары, посеять газоны, установить фонари. Работы нужно провести до 4 декабря 2026 года. Строительство началось в 2023 году, после его окончания саратовская набережная станет девятикилометровой.

Ольга Симонова

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