В Саратове пляж в Затоне готов на 15 процентов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отчитался в личном Telegram-канале о ходе работ по продлению саратовской набережной в поселке Затон.

Глава региона напомнил, что работы по берегоукреплению идут больше двух месяцев. Сейчас продолжается монтаж конструкций для удержания грунта, обустраивают дренажную систему, устанавливают анкерные тяги для опоры свай. На объект привезли около 15 тыс. т речного песка.

На берегоукреплении задействованы 60 человек и 12 машин. Техническая готовность, уточнил господин Бусаргин, составляет сегодня 15%. После окончания работ саратовская набережная станет девятикилометровой.

Дарья Васенина

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