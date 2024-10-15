Саратовская Госжилинспекция провела 337 проверок с января по сентябрь 2024 года

В Саратовской области Госжилинспекция за первые девять месяцев текущего года провела 337 контрольно-надзорных мероприятий в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа региона.

В период с января по сентябрь минувшего года таких проверок было 316. В этом году инспекторы приняли участие в 307 выездных обследованиях, осмотрели 716 жилых домов в регионе.

По словам и.о. начальника жилищной инспекции Юлии Абрамовой, Госжилинспекция уделяет особое внимание принятым профилактическим мерам в отношении контролируемых лиц. Она подчеркнула, что с начала 2024 года инспекторы провели в области 2,6 тыс. профилактических мероприятий.

Павел Фролов