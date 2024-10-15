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В Казани подготовка автомобиля к зиме обходится в 16 тысяч рублей

Большинство казанцев (52%) завершают подготовку своих автомобилей к зиме к концу октября, в среднем тратя на это 16 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики Авито.

В Казани подготовка автомобиля к зиме обходится в 16 тысяч рублей

В Казани подготовка автомобиля к зиме обходится в 16 тысяч рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Казани подготовка автомобиля к зиме обходится в 16 тысяч рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно опросу, 79% автовладельцев в Казани в первую очередь меняют летние шины на зимние, а также уделяют внимание замене жидкости для стеклоомывателя и масла — это важными считают 63% и 51% респондентов соответственно. Более половины (55%) планируют заменить дворники, 40% — проверить аккумулятор, а 20% — пройти диагностику системы отопления.

В подготовке к зиме важную роль играют и приспособления для уборки снега: 28% казанцев собираются приобрести щетку для чистки авто и скребок для льда, а 27% — лопату для снега. Отмечается, что 50% опрошенных узнают о новинках для автомобилей от знакомых, а 28% — из рекламы на классифайдах и маркетплейсах.

В прошлом году траты казанцев на подготовку авто к зиме распределились следующим образом: 39 % потратили до 10 000 руб., 30% — до 20 000 руб., 11% — до 30 000 руб. Примерно 4% автовладельцев вложили до 50 000 руб. или более, особенно это касается водителей в возрасте от 18 до 24 лет, которые склонны тратить больше на подготовку авто к холодам.

В июле сообщалось, что количество продаж автозапчастей в Казани возросло на 6%.

Кроме того, сегодня дорожные службы Казани перешли на зимний режим работы. Он будет действовать до 15 апреля.

Анар Зейналов

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