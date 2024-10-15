Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Комитет Госдумы по информполитике поддержал законопроект об административном наказании за пропаганду отказа от деторождения (чайлдфри), сообщает ТАСС. Комитет выступает соисполнителем по проекту закона. Профильный комитет по госстроительству и законодательству пока не давал отзыва на инициативу.

Законопроект о запрете «пропаганды идеологии бездетности» и «движения чайлдфри» внесли в Госдуму в сентябре. Предполагается, что штрафы за правонарушение составят до 400 тыс. руб. для физлиц, до 800 тыс. — для должностных лиц, до 5 млн руб. — для юрлиц. Одним из разработчиков проекта закона выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он заверил, что женщина сама сможет решать, заводить детей или нет.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Пропаганде чайлдфри прописали штрафы».

Лаура Кеффер