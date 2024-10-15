Власти Кубани прогнозируют увеличение турпотока в регион на 6,6 млн человек

Власти Краснодарского края рассчитывают на то, что к 2032 году поток туристов в регион будет увеличен на 6,6 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба администрация Кубани со ссылкой на замгубернатора края Александра Руппеля.

Прогноз увеличения турпотока в регион сделан с учетом ежегодной положительной динамики увеличения числа отдыхающих, а также перспектив расширения номерного фонда курортов Кубани.

В настоящее время в регионе работают 11 тыс. средств размещения, рассчитанные на 635 тыс. мест. В пик летнего сезона в текущем году отели на курортах черноморского побережья были заполнены на 95,1%, Азовского побережья – на 89%. В прошлом году на Кубани отдыхали 18,6 млн человек, а по итогам 2024 года край может принять 20 млн отдыхающих.

Увеличить турпоток планируется за счет расширения номерного фонда в отелях 4 и 5 звезд. По словам господина Руппеля, сейчас в крае 316 отелей в этой категории, но их недостаточно. На Кубани реализуются 62 инвестпроекта стоимостью около 700 млрд руб., которые увеличат емкость на 46 тыс. номеров.

Анастасия Казуков