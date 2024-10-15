В Сочи неизвестный выпал из окна многоэтажного дома
В понедельник вечером, 14 октября, в Центральном районе Сочи мужчина выпал из окна многоэтажного жилого дома на улице Нагорной и погиб. В полиции города «Ъ-Сочи» подтвердили информацию.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии. Проводится проверка.
В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю на запрос «Ъ-Сочи» оперативно ответить не смогли. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.
В начале октября «Ъ-Сочи» писал, что приезжий убил двух человек и выпал из окна. В отношении жителя Ставропольского края возбудили уголовное дело.