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Суд оштрафовал магнитогорца на 400 тыс. рублей за оправдание теракта

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 19-летнего жителя Магнитогорска виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). С учетом «деятельного раскаяния» и полного признания вины ему назначено наказанию в виде штрафа 400 тыс. руб. с лишением права администрировать сайты и каналы в интернете в течение двух лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что магнитогорец, «осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий», разместил в одной из социальных сетей материалы, оправдывающие террористический акт.

УФСБ России по Челябинской области продолжают пресекать преступления террористического и экстремистского характера. В сентябре был задержан 40-летний житель региона, в отношении которого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности).

По версии следствия, южноуралец, являясь сторонником радикальных взглядов, публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности и пропаганде терроризма. Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд заключил фигуранта под стражу.

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