Житель Кунгура, осужденный за гибель мотоциклиста, не смог отменить приговор
Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу жителя Кунгура, ранее осужденного за нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности гибель мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд первой инстанции установил, что летом 2023 года 38-летний житель Кунгура в состоянии алкогольного опьянения шел по проезжей части автодороги, чем создал помеху для движения следовавшему в попутном направлении мотоциклу. Чтобы избежать столкновения, мотоциклист допустил опрокидывание мотоцикла в кювет, в результате чего получил тяжелые травмы, а пассажир мотоцикла погиб. Кунгурский суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Судебной коллегией по уголовным делам краевого суда апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.