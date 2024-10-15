Уральские компании оштрафовали на 2,7 млн рублей за найм нелегальных мигрантов

Две компании из Свердловской области оштрафовали на общую сумму свыше 2,7 млн руб. за привлечение на работу нелегальных мигрантов, сообщили в региональной прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда и незаконного пребывания в РФ иностранных граждан).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Прокуратура во время проверки в Сысертском районе установила, что ООО «Эвертон» и ООО «ПЗ-Логистик» наняли 68 иностранных граждан, которые находились на территории России незаконно, не имея подтверждающих документов, и не имели патентов на работу. По результатам рассмотрения 43 административных дел предприятие «Эвертон» оштрафовали на сумму более 5,3 млн руб., «ПЗ-Логистик» после рассмотрения двух дел — на 250 тыс. руб.

Компании оплатили штрафы в размере половины наложенной суммы в связи с перечислением средств в бюджет в течение 20 дней со дня вынесения постановлений. Таким образом, «Эвертон» оплатил свыше 2,6 млн руб., «ПЗ-Логистик» — 125 тыс. руб.

Ранее в Свердловской области региональное УФСБ пресекло деятельность двух гражданок России, которые организовали каналы незаконной миграции для иностранцев — всего они организовали пребывание более 600 человек из стран Восточной Азии.

Ирина Пичурина