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На Урале ФСБ задержала двух жительниц за легализацию более 600 мигрантов

В Свердловской области региональное УФСБ пресекло деятельность двух гражданок России 44 и 45 лет, которые организовали каналы незаконной миграции для иностранцев, сообщили в близком к ФСБ telegram-канале «Антитеррор Урал» со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Следствие установило, что за 150 тыс. руб. гражданки передавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания мигрантов, при этом прикрытием въезда иностранных граждан на территорию России служила деятельность семи юридических лиц. В результате задержанные смогли организовать незаконное пребывание более 600 человек из стран Восточной Азии.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов и соучастников при организации незаконной миграции.

Напомним, с начала года из Свердловской области выдворили 2,9 тыс. нелегальных мигрантов. В сентябре за пределы РФ из региона выдворили более 400 нелегальных мигрантов из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которые приехали на заработки, не имея на это законных оснований.

Ирина Пичурина

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