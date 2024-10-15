Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюменской области во вторник ожидается +8°

На территории Тюменской области во вторник, 15 октября, днем ожидается температура в районе +3°..+8°, переменная облачность, без осадков, ветер западный до 3-8 м/с, передает Обь-Иртышский гидрометцентр.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В следующие двое суток температура ночью в регионе будет удерживаться на уровне -4°..-9°, днем — на +3°..+8°. Существенных осадков не ожидается, в четверг ветер юго-западный до 3-8 м/с, в пятницу усилится до 5-10 м/с.

Напомним, на прошлой неделе в некоторых районах Тюменской области выпал снег.

Ирина Пичурина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...