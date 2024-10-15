В Тюменской области во вторник ожидается +8°

На территории Тюменской области во вторник, 15 октября, днем ожидается температура в районе +3°..+8°, переменная облачность, без осадков, ветер западный до 3-8 м/с, передает Обь-Иртышский гидрометцентр.

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В следующие двое суток температура ночью в регионе будет удерживаться на уровне -4°..-9°, днем — на +3°..+8°. Существенных осадков не ожидается, в четверг ветер юго-западный до 3-8 м/с, в пятницу усилится до 5-10 м/с.

Напомним, на прошлой неделе в некоторых районах Тюменской области выпал снег.

Ирина Пичурина