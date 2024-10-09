В Тюменской области на неделе ожидается похолодание до -8°

На территории Тюменской области в течение недели ожидаются отрицательные температуры, в некоторых районах пройдет снег, следует из данных Обь-Иртышского УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня, 9 октября, днем в регионе ожидается +3°..+8°, по юго-восточным районам +8°, +13°, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный до 6-11 м/с.

В ночь четверга, 10 октября, будут заморозки в районе 0°..-5°, без осадков, днем воздух прогреется до 0°..+5°, облачно с прояснениями, на севере области вероятно выпадение небольших или умеренных осадков, ветер северо-восточный до 6-11 м/с, в отдельных районах до 17 м/с.

В пятницу ночью в регионе похолодает до -3°..-8°, на северной половине области возможны небольшие или умеренные осадки с отложениями мокрого снега в отдельных районах, днем установится температура -1°..+4°, облачно с прояснениями, также вероятен мокрый снег на севере, ветер северо-восточный 6-11 м/с, в отдельных районах 18 м/с.

Ирина Пичурина