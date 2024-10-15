Верховный суд не поддержал пермского экс-министра в споре с Минприроды

Верховный суд РФ рассмотрел жалобы министерства природных ресурсов Прикамья и ООО «Охотхозяйство «Беляевское». Ранее апелляционная и кассационная инстанции признали недействительным охотхозяйственное соглашение между министерством и ООО, которое касалось использования земель экс-министра строительства Пермского края ИП Виктора Федоровского. Участки площадью 2,7 тыс. га имеют сельскохозяйственное назначение, индивидуальный предприниматель доказывал, что их использование для охоты приведет к вытаптыванию и нанесет вред почвам. При этом согласия для охоты на них он не давал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арбитражный суд Пермского края в требованиях предпринимателя отказал. Это решение было отменено апелляцией и «устояло» в кассационной инстанции. Минприроды и «Охотхозяйство «Беляевское» указывали в жалобах, что право собственности и аренды Виктора Федоровского на земельные участки возникло только в 2021 году, а соглашение было заключено раньше. По мнению заявителей, в этих условиях его согласие на их использование не требуется. В начале октября суд удовлетворил их жалобы, отменив решения апелляции и кассации. На данный момент опубликована только резолютивная часть определения.