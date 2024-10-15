Теннисные рейтинги
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9785 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9716. 3 (4). Кори Гауфф — 5973. 4 (3). Джессика Пегула (обе — США) — 5785. 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5373. 6 (6). Джасмин Паолини (Италия) — 5323. 7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480. 8 (8). Эмма Наварро — 3698. 9 (9). Даниэль Коллинз (обе — США) — 3176. 10 (12). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 3146. 11 (11). Дарья Касаткина — 3108. 12 (13). Анна Калинская (обе — Россия) — 2880. 13 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2866. 14 (14). Елена Остапенко (Латвия) — 2738. 15 (15). Паула Бадоса (Испания) — 2713. 16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2641. 17 (17). Марта Костюк (Украина) — 2493. 18 (18). Донна Векич (Хорватия) — 2308. 19 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2253. 20 (20). Мэдисон Кис (США) — 2206… 23 (23). Людмила Самсонова — 2035… 27 (33). Екатерина Александрова — 1848… 29 (26). Анастасия Павлюченкова — 1796... 37 (38). Анастасия Потапова — 1482... 63 (63). Вероника Кудерметова — 988... 65 (66). Камилла Рахимова — 980... 67 (70). Эрика Андреева — 952… 99 (84). Анна Блинкова (все — Россия) — 716.
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11920 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7120. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6795. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6210. 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5530. 6 (7). Тейлор Фриц (США) — 4415. 7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4110. 8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3885. 9 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3610. 10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3580. 11 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 3445. 12 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3060. 13 (13). Томми Пол (США) — 3055. 14 (14). Хольгер Руне (Дания) — 2985. 15 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2600. 16 (15). Юго Эмбер (Франция) — 2515. 17 (16). Бен Шелтон (США) — 2500. 18 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 2425. 19 (20). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2320. 20 (21). Артюр Фис (Франция) — 2215… 26 (25). Карен Хачанов — 1745… 58 (61). Роман Сафиуллин — 908… 58 (61). Павел Котов (все — Россия) — 907.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.