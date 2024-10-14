Власти Петербурга решили не запрещать мигрантам работать на транспорте

Комитет по транспорту законодательного собрания Санкт-Петербурга не поддержал проект закона об ограничении прав мигрантов на работу в сфере пассажирских перевозок, сообщил глава комитета Алексей Цивилев. По его словам, решение обосновано дефицитом кадров.

«В ситуации острого дефицита кадров отказ от каждого пятого водителя, только усугубит существующее положение. Не хватать будет уже не 25%, а 40% водителей»,— написал Алексей Цивилев во «ВКонтакте».

Как сообщила пресс-служба заксобрания, члены комиссии посчитали, что подобный запрет нарушит работу городских предприятий и организаций. Депутаты намерены увеличить зарплаты водителям общественного транспорта в городе с 85–100 тыс. руб. до 150 тыс. руб., чтобы сохранить действующих сотрудников и привлечь новых.

Запрет на работу в общественном транспорте в сентябре предложил ввести депутат заксобрания Андрей Рябоконь. Он рассказывал о жалобах граждан на то, что мигранты опасно водят транспорт и плохо знают русский язык. В 2024 году несколько регионов ввели ограничения на работу для мигрантов в такси, сфере торговли, пассажирских и грузовых перевозок.

О спросе на иностранцев на рынке труда — в тексте «Ъ» «Нанимай как знаешь».

Петр Бузлаев