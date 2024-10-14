В Белом доме поддерживают не все способы борьбы с миграцией

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник поддержала без замечаний законопроект большой группы депутатов всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным о блокировке в интернете рекламы незаконных услуг в сфере миграции. Депутаты предложили добавить в перечень запрещенных к распространению сведений «информацию, содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции». В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что росту количества нелегалов способствуют предлагаемые в интернете и в социальных сетях услуги по продаже миграционных документов, медицинских справок, патентов, разрешений на работу и прочих документов, необходимых для законного пребывания в России. Депутаты отмечают, что в сети часто можно встретить предложения помощи в оформлении вида на жительство или гражданства России через фиктивный брак. Реализация законопроекта «направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, связанной с незаконной миграцией, и на обеспечение государственной и общественной безопасности», говорится в пояснительной записке.

Зато другую инициативу, направленную на борьбу с нелегальной миграцией, но за авторством ЛДПР, правкомиссия не поддержала. Ее авторы предлагали предусмотреть в законодательстве возможность признания сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ недействительными по решению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Основания для такого решения и его процедуру либерал-демократы предлагали устанавливать правительству. Сейчас сертификат может быть аннулирован по решению конфликтной комиссии организации, проводящей экзамен, в случае выявления нарушений. Правкомиссия указывает, что авторы не сопроводили законопроект материалами, которые свидетельствовали бы о неэффективности действующего законодательства. Кроме того, «из содержания законопроекта не представляется возможным определить механизм и критерии признания сертификата недействительным», говорится в отзыве комиссии.

Ксения Веретенникова