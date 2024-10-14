Сильвинитовый квартал

Еще один проект комплексного развития территории предполагается осуществить в Соликамске. Застройке подлежит свободная земля 2,4 га в микрорайоне Клестовка. Администрация Соликамского городского округа уже вынесла постановление о принятии решения о КРТ. Высотность и общий объем жилья в многоквартирных жилых домах в этой локации обсуждается, но уже известно, что новостройки будут насчитывать не менее девяти этажей. По словам экспертов, для оценки привлекательности этого проекта КРТ надо знать показатели социальной нагрузки на застройщика, размер первоначального взноса за землю. Отмечается, что без наличия платежеспособного спроса на новостройки привлечь девелоперов в город вряд ли удастся.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Соликамска Фото: администрация Соликамска

Администрация Соликамского городского округа вынесла постановление о принятии решения о комплексном развитии незастроенной территории в городе площадью 2,4 га. Документ размещен на портале администрации округа и подписан главой администрации Соликамского городского округа Александром Русановым. Согласно постановлению, территория комплексного развития состоит из девяти земельных участков и располагается в микрорайоне Клестовка города Соликамска. Сама площадка находится возле здания гимназии №2 и ледовой арены «Соль». Рядом, на Сильвинитовой ул., 14, по данным портала «Нацпроекты Поволжье», недавно построили девятиэтажный дом по нацпроекту «Жилье и городская среда» для расселения аварийного жилья и для детей-сирот.

Договор КРТ предполагается заключить по результатам торгов, а завершить этот проект — в течение семи лет со дня заключения договора. В список основных и условно разрешенных видов использования входят средне- и многоэтажная жилая застройка, коммунальное, социальное, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, образование, просвещение, дошкольное, начальное и среднее общее образование. В списке перечисляется также среднее и высшее профессиональное образование, культурное развитие, магазины, спорт, общепит и прочее.

Известно, что власти Соликамска до конца 2024 года планируют принять решения еще по двум территориям: в микрорайоне Зыряново района Клестовка (3 га) и в северной части Соликамска (3,1 га).

Глава администрации Соликамского городского округа Александр Русанов пояснил, что перед властями в связи с большим объемом ветхого и аварийного жилья в Соликамске стоит задача развивать строительство многоквартирных домов. К этой работе администрация округа рассчитывает привлечь местные промышленные предприятия. Господин Русанов добавил, что действующий генплан Соликамска как раз предполагает возведение много­квартирного жилья в Клестовке. «На мой взгляд, КРТ — свежий и эффективный механизм по взаимодействию с девелоперами, предполагающий не только жилую застройку, но и развитие социальной и общественной инфраструктуры. Учитывая промышленный потенциал города и возможности Соликамска к развитию, я думаю, у нас все получится»,— подчеркнул глава.

Сейчас в администрации округа обсуждается высотность зданий на территории комплексного развития, которая составит не менее девяти этажей, а также общий объем жилой застройки. Дата торгов за право КРТ в Соликамске будет известна позднее. Александр Русанов также подтвердил планы по принятию решений о КРТ еще двух площадок в городе.

Как пояснили в краевом минимуществе, договоры КРТ подписаны не только на территории Перми, но и в муниципалитетах региона. «Для Соликамска такой проект станет первым. Сейчас с администрацией Соликамска прорабатывается вопрос реализации КРТ на данной территории. В дальнейшем реализовывать КРТ в Соликамске поможет мастер-план, который будет создан в рамках поручения президента РФ по созданию мастер-планов для опорных городов России»,— обратили внимание в министерстве.

В Прикамье заключено 19 договоров комплексного развития территории, большинство площадок КРТ располагаются в Перми. В августе глава регионального минимущества Лариса Ведерникова сообщала о заключении договора КРТ в Кунгуре, но о какой именно территории идет речь, неизвестно. На пленарном заседании Камского форума профессионалов рынка недвижимости губернатор Дмитрий Махонин также заявлял о намерении осуществить такой проект в Чайковском.

По словам гендиректора АО «Стройпанелькомплект» Виктора Суетина, оценить привлекательность проекта КРТ в Соликамске невозможно без данных о социальной нагрузке на застройщика, размера первоначального взноса за землю. Для оценки проекта надо также знать покупательную способность в локации комплексного развития, а себестоимость строительства в Перми, Соликамске и Березниках примерно одинакова, отметил руководитель «Стройпанелькомплекта».

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный считает, что проект КРТ в Соликамске будет интересен застройщикам, если в городе есть спрос на новое жилье. Если платежеспособного спроса на новостройки нет, то привлечь девелоперов в город невозможно даже при низкой стоимости земли. «Может быть, у новых или существующих предприятий Соликамска есть потребность в жилье для своих сотрудников, тогда проект комплексного развития в городе может быть реализован с прицелом на промышленников»,— рассуждает господин Бесфамильный.

Евгения Ахмедова