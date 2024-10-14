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Стоимость поездки на такси в Москве выросла в среднем в три раза из-за непогоды

В Москве из-за снега подорожало такси и приостановлен прокат электросамокатов

Из-за непогоды в Москве выросла стоимость поездки на такси. Средняя цена заказа в классе эконом сервиса «Яндекс Go» увеличилась примерно в три раза. Ночью температура воздуха может опуститься до 0 градусов. До вторника в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень опасности.

В уведомлении «Яндекс Go» говорится, что сейчас число желающих больше, чем свободных машин. «Поездка может занять больше времени, чем обычно. Возможно, будет быстрее воспользоваться общественным транспортом»,— сказано в уведомлении.

Сервисы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» временно прекратили эксплуатацию электросамокатов и электровелосипедов в Москве из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили пресс-службы компаний.

«Погода ухудшилась, и мы решили приостановить работу. Самокаты могут переносить холод и дождь, поэтому они остаются на улицах, но временно недоступны для поездок. В приложении наши пользователи получили соответствующее уведомление»,— говорится в сообщении пресс-службы Whoosh (цитата по ТАСС).

В компании добавили, что возможность использования транспорта будет восстановлена, как только температура воздуха повысится и снег растает. С аналогичными заявлениями выступили представители сервисов «МТС Юрент» и «Яндекс Go».

В Москве сегодня был зафиксирован первый снег, дождь и ветер с порывами до 15 м/с. Дептранс в связи с ухудшением погоды порекомендовал использовать для перемещения по городу общественный транспорт.

Матвей Иващенко

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Утром в Москве пошел первый снег, а также дождь и ветер с порывами до 15 м/с

Утром в Москве пошел первый снег, а также дождь и ветер с порывами до 15 м/с

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В Подмосковье из-за ухудшения погодных условий водителей призвали проявлять внимательность и осторожность

В Подмосковье из-за ухудшения погодных условий водителей призвали проявлять внимательность и осторожность

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Снегопад на Красной площади

Снегопад на Красной площади

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Снегопад в парке

Снегопад в парке

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Мама с дочкой лепят снежный шар

Мама с дочкой лепят снежный шар

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Снегопад в Москве

Снегопад в Москве

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Прохожие во время первого снегопада в Москве

Прохожие во время первого снегопада в Москве

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В ночь на 15 октября температура воздуха может опуститься до 0 градусов

В ночь на 15 октября температура воздуха может опуститься до 0 градусов

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Прохожие в Москве в день первого снегопада

Прохожие в Москве в день первого снегопада

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Первый снег в Москве

Первый снег в Москве

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В районе ВДНХ ночью температура опускалась до 2,4 градуса

В районе ВДНХ ночью температура опускалась до 2,4 градуса

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Улицы города в день первого снегопада

Улицы города в день первого снегопада

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дептранс в связи с ухудшением погоды порекомендовал использовать для перемещения по городу общественный транспорт

Дептранс в связи с ухудшением погоды порекомендовал использовать для перемещения по городу общественный транспорт

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мокрый снег ожидается на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток»

Мокрый снег ожидается на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Первый снег на улицах Москвы

Первый снег на улицах Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

До вторника в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень опасности

До вторника в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень опасности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Утром в Москве пошел первый снег, а также дождь и ветер с порывами до 15 м/с

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В Подмосковье из-за ухудшения погодных условий водителей призвали проявлять внимательность и осторожность

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Снегопад на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Снегопад в парке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мама с дочкой лепят снежный шар

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Ночь на 14 октября стала самой холодной за весь месяц

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Прохожие во время первого снегопада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В ночь на 15 октября температура воздуха может опуститься до 0 градусов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прохожие в Москве в день первого снегопада

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Первый снег в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В районе ВДНХ ночью температура опускалась до 2,4 градуса

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Улицы города в день первого снегопада

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дептранс в связи с ухудшением погоды порекомендовал использовать для перемещения по городу общественный транспорт

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мокрый снег ожидается на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Первый снег на улицах Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

До вторника в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень опасности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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