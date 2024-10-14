Стоимость поездки на такси в Москве выросла в среднем в три раза из-за непогоды

Из-за непогоды в Москве выросла стоимость поездки на такси. Средняя цена заказа в классе эконом сервиса «Яндекс Go» увеличилась примерно в три раза. Ночью температура воздуха может опуститься до 0 градусов. До вторника в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень опасности.

В уведомлении «Яндекс Go» говорится, что сейчас число желающих больше, чем свободных машин. «Поездка может занять больше времени, чем обычно. Возможно, будет быстрее воспользоваться общественным транспортом»,— сказано в уведомлении.

Сервисы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» временно прекратили эксплуатацию электросамокатов и электровелосипедов в Москве из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили пресс-службы компаний.

«Погода ухудшилась, и мы решили приостановить работу. Самокаты могут переносить холод и дождь, поэтому они остаются на улицах, но временно недоступны для поездок. В приложении наши пользователи получили соответствующее уведомление»,— говорится в сообщении пресс-службы Whoosh (цитата по ТАСС).

В компании добавили, что возможность использования транспорта будет восстановлена, как только температура воздуха повысится и снег растает. С аналогичными заявлениями выступили представители сервисов «МТС Юрент» и «Яндекс Go».

В Москве сегодня был зафиксирован первый снег, дождь и ветер с порывами до 15 м/с. Дептранс в связи с ухудшением погоды порекомендовал использовать для перемещения по городу общественный транспорт.

Матвей Иващенко